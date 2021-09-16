ايكون تحقق 73.7 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، ارتفاعا في صافي الأرباح مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية بمقدار 1.74 مرة لتصل إلى 73.671 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 26.910 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 53% لتصل إلى 1.006.846 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 656.534 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 290.954 مليون جنيه مقابل 179.329 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.61 جنيه مقابل 0.22 جنيه بالنصف الأول العام الماضي.

وأرجعت ايكون تحسن نتائجها المالية نتيجة انخسار الأثار السلبية لانتشار جائحة كورونا.