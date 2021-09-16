أكرو مصر للشدات تحقق 88.8 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

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رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 88.840 مليون جنيه، مقابل 38.028 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.
وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 742.777 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 449.991 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 502.881 مليون جنيه، مقابل 311.839 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وصعد مجمل الربح خلال النصف الأول من العام إلى 239.895 مليون جنيه مقابل 138.152 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في ربح الفترة 1.59 جنيه مقابل 0.66 جنيه بالفترة المناظرة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
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