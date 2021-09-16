الأهلي للتمويل العقاري تحقق إصدارات جديدة بقيمة 1.3 مليار جنيه في العام الجاري

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حققت شركة الأهلي للتمويل العقاري إصدارات تمويلات عقارية جديدة بقيمة 1.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفق حاتم عامر العضو المنتدب للشركة، مشيرا إلى أن إجمالي محفظة التمويل العقاري تخطت 2.3 مليار جنيه حتى الآن.
وأضاف عامر في بيان، أن استراتيجية الشركة تستهدف التنوع في الخدمات المقدمة لقطاع الأفراد بالإضافة إلى التوسع في مبادرات التمويل العقاري بهدف الوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة من الخدمة المقدمة.
وتابع أنه جاري حاليا تنفيذ استراتيجية الشركة لتوفير العديد من المنتجات الجديدة لمخاطبة الفئات المختلفة المستهدفة فضلا عن وجود فرع كامل لخدمة العملاء الحاليين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل واستعدادا لخدمة العملاء الجدد المرتقبين من خلال مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة الخاصة بمحدودي الدخل.
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