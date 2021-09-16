الصين تعلن تطعيم أكثر من مليار من سكانها ضد كورونا

– أظهرت بيانات أصدرتها السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس، أنها استكملت تطعيم أكثر من 70 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ضد كورونا بالجرعات الكاملة.

وقال مي فينغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في إفادة صحفية إن 1.01 مليار شخص إجمالا من سكان الصين تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات حتى 15 سبتمبر.

وخمسة من اللقاحات السبعة المستخدمة في الصين تؤخذ على جرعتين، ومنها اللقاحان الأكثر استخداما من إنتاج شركة سينوفاك بيوتيك وشركة سينوفارم المدعومة من الدولة.