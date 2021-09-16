مال وأعمال

الصين تعلن تطعيم أكثر من مليار من سكانها ضد كورونا

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– أظهرت بيانات أصدرتها السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس، أنها استكملت تطعيم أكثر من 70 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ضد كورونا بالجرعات الكاملة.

وقال مي فينغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في إفادة صحفية إن 1.01 مليار شخص إجمالا من سكان الصين تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات حتى 15 سبتمبر.

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وخمسة من اللقاحات السبعة المستخدمة في الصين تؤخذ على جرعتين، ومنها اللقاحان الأكثر استخداما من إنتاج شركة سينوفاك بيوتيك وشركة سينوفارم المدعومة من الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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