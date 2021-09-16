اقتصادية قناة السويس: البدء بترفيق 4 ملايين متر للأغراض الصناعية

محمد مصطفى _ كشف يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تحقيق ميناءي شرق وغرب بورسعيد، نسبة نمو بلغت 10%، ليكونوا ضمن أفضل 10 موانئ على مستوى العالم من حيث نسبة النمو، موضحا أنه يجري حاليا ترفيق 4 ملايين متر للأغراض الصناعية.

وأوضح زكي فى منتدى بورسعيد الاقتصادي، أنه سيتم الانتهاء من توسعة 5 كيلو بميناء شرق بورسعيد بحلول 2025، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشغيل عدد من الحاويات، وسيتم الإنتهاء من الباقي بحلول 2024.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم فى الفترة القادمة تشغيل نحو 34 ألف حاوية بالسفينتين العملاقتين ناقلتين الحاويات فى آن واحد (MAERSK (Tripple E، والتي تم استقبالهما في الميناء لأول مرة الشهر الماضي، مشددا على أن الهيئة تعمل على تحقيق تداول جميع هذه الحاويات، وتقديم الخدمات المساندة لهم.

وذكر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وجود 4 ملايين متر من الأراضي الصناعية تم تجهيزها، ويجري حاليا ترفيقها؛ لإقامة مشروعات متعددة، منوها أنه تم البدء فعليا فى إقامة صناعات مركزية، من شأنها تهيئة مجموعة من الصناعات التكميلية والسلاسل التجارية.

وافتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، منتدى بورسعيد الاقتصادى الثالث، بحضور فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالحضور، مستعرضا أبرز أعمال المحافظة خاصة المتعلقة بشرق بورسعيد، قائلا إنها وجهة الاستثمار العالمية، وتحقق التنمية الاقتصادية لمصر والمنطقة.

وشدد الغضبان على اتجاه المحافظة فى زيادة عدد المشروعات، ومساندة القطاع الخاص، لزيادة فرص المنافسة؛ بهدف دعم الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل جديدة.

ويعقد المنتدى تحت عنوان “شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية – قاطرة تنمية مصر”، حيث يعد المنتدى أكبر حدث اقتصادى يقام على أرض المحافظة، ويهدف إلى تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد ، بما يساهم فى تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة بها.

ويحضر المنتدى مجموعة من الوزراء، ونواب ومساعدى الوزراء، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، ورؤساء اللجان النوعية فى مجلسى النواب والشيوخ، وأكثر من مئة من كبار المستثمرين فى مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.

وتتضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات: الأولى بعنوان : أهمية الصناعة وتوطينها فى شرق بورسعيد. والجلسة الثانية بعنوان: المراكز اللوجيستية وقيمتها الاقتصادية فى شرق بورسعيد، أما والجلسة الثالثة بعنوان: التطوير والبنية العمرانية فى شرق بورسعيد.