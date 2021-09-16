القابضة ADQ الإماراتية توقع اتفاقية استحواذ على أسينو للأدوية السويسرية

العربية نت _ أعلنت شركة القابضة ADQ الإماراتية عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة أسينو السويسرية للأدوية والتي تستهدف الأسواق ذات معدلات النمو العالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية وروسيا وأوكرانيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

وتعدّ “أسينو” شركة رائدة في مجال إنتاج الأدوية عالية الجودة، والتي تُستخدم في علاج أكثر من 20 نوعاً من أمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية وتسكين الآلام.

وتدير الشركة فروعاً في أكثر من 90 دولة وتوفّر حلولاً شاملة ومخصصة من خلال التصنيع التعاقديّ ومنح رخص التصنيع، وذلك بصفتها شريكاً موثوقاً لشركات تصنيع الأدوية حول العالم.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة والدواء في القابضة ADQ، أن الشركة تسعى من خلال إتمام سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية هذا العام إلى إنشاء منصة دوائية قوية ومتكاملة، تسهم في بناء مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي لتصنيع وتسويق وتوزيع الأدوية في الأسواق ذات معدلات النمو العالية.

أضاف أن الهدف من نشاط “القابضة” في محفظة أعمالها للصحة والدواء هو ضمان توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة وتقديم أصناف جديدة منها ومبتكرة تسهم في تحسين صحة أفراد المجتمع. إن استحواذنا على شركة “أسينو” سيوفر لنا الانتشار العالمي الواسع، والتميز عبر خبرات فريق قيادتها، وستسهم اتفاقية الاستحواذ بدور كبير في الارتقاء بسقف طموحنا نحو تحقيق المزيد من النمو والابتكار على كامل مستوى سلسلة القيمة الدوائية.

من جهته، أكد ستيفن سالتوفت، الرئيس التنفيذي لشركة “أسينو”، التزام الشركة بتطوير الرعاية الصحية من خلال تيسير وصول الأفراد والمؤسسات في المجتمع إلى أدوية عالية الجودة تحظى بثقة المرضى والجهات الصحية المعنية على حدّ سواء.

ولفت أن الدعم التي ستقدمه لنا القابضة ADQ في تسريع تحقيق طموحنا في هذا الاتجاه. وقد نجحنا في بناء مكانتنا المرموقة كمزود رائد لتصنيع الدواء في الأسواق الناشئة.

أضاف، أنه بانضمام “أسينو” إلى محفظة أعمال الصحة والدواء في “القابضة” فإننا نتطلّع إلى الاستفادة من الفرص التي ستتوفر لنا لتحويل أعمالنا والارتقاء بقدراتنا لتحقيق المزيد من النموّ التجاري مستقبلاً”.

وتهدف القابضة ADQ من خلال الاستحواذ على “أسينو” إلى إنشاء منصة أدوية متكاملة في الأسواق ذات معدلات النمو العالية، حيث ستقوم هذه المنصة بتطوير وترخيص وتصنيع وتسويق الأدوية.

وكانت “القابضة” قد استحوذت في وقت سابق من هذا العام على شركة آمون للصناعات الدوائية، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية، وشركة “فارماكس” التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في تصنيع وتسويق الأدوية الجنيسة بأسعار مناسبة.

كما قامت “القابضة” بشراء حصة أقلية في شركة “بيوكون بيولوجيكس” المحدودة في الهند والمتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق البدائل الحيوية عالية الجودة وتوفيرها بأسعار مناسبة في العديد من الأسواق العالمية.

وتأتي عملية الاستحواذ في إطار اتفاقية التعاون بين “أسينو” و”فارماكس” لترخيص وتصنيع وتوريد أدوية مختارة من شركة “أسينو” توافق احتياجات المرضى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف الاتفاق النهائي إلى استحواذ “القابضة” على كامل حصة المساهمين الحاليين في “أسينو”، والتي تشمل حصة كل من شركة “نوردك كابيتال” و”أفيستا كابيتال بارتنرز”، وتخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة والموافقات التنظيمية.