563 مليون جنيه حجم الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية

محمد مصطفى _ كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين، بلغت 563.88 مليون جنيه، وذلك في إطار تيسير إجراءات المستثمرين.

صرف 2.3 مليار جنيه لصالح مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية

وأوضح شعرواي فى منتدى بورسعيد الاقتصادي الثالث، أنه تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه في صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية،

وأشار إلى أن بورسعيد تُعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية حيث بلغت حوالي 337 مليار جنيه، مشددا على أن ذلك يدل بشكل واضح على أن رهان الدولة واستثماراتها في هذه المنطقة كان صائباً.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن بورسعيد تمتاز بتنوع مجالات التنمية ومنها حقول الغاز الطبيعي وأربع مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلو متر للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلو متر.

ولفت إلى أن المحافظة ترتبط بمينائي شرق وغرب بورسعيد وتعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي يلقيها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في المؤتمر الاقتصادي الثالث تحت عنوان “شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية” والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج و عدد من الشخصيات الاقتصادية والاعلامية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وأنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.

وافتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، منتدى بورسعيد الاقتصادى الثالث، بحضور فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالحضور، مستعرضا أبرز أعمال المحافظة خاصة المتعلقة بشرق بورسعيد، قائلا إنها وجهة الاستثمار العالمية، وتحقق التنمية الاقتصادية لمصر والمنطقة.

وشدد الغضبان على اتجاه المحافظة فى زيادة عدد المشروعات، ومساندة القطاع الخاص، لزيادة فرص المنافسة؛ بهدف دعم الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل جديدة.

ويحضر المنتدى مجموعة من الوزراء، ونواب ومساعدى الوزراء، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، ورؤساء اللجان النوعية فى مجلسى النواب والشيوخ، وأكثر من مئة من كبار المستثمرين فى مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.

وتتضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات: الأولى بعنوان : أهمية الصناعة وتوطينها فى شرق بورسعيد. والجلسة الثانية بعنوان: المراكز اللوجيستية وقيمتها الاقتصادية فى شرق بورسعيد، أما والجلسة الثالثة بعنوان: التطوير والبنية العمرانية فى شرق بورسعيد.