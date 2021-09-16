افتتاح منتدى شرق بورسعيد الاقتصادي الثالث.. والمحافظ: نتجه لزيادة عدد المشروعات

محمد مصطفى _ افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، منتدى بورسعيد الاقتصادى الثالث، بحضور فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالحضور، مستعرضا أبرز أعمال المحافظة خاصة المتعلقة بشرق بورسعيد، قائلا إنها وجهة الاستثمار العالمية، وتحقق التنمية الاقتصادية لمصر والمنطقة.

وشدد الغضبان على اتجاه المحافظة فى زيادة عدد المشروعات، ومساندة القطاع الخاص، لزيادة فرص المنافسة؛ بهدف دعم الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل جديدة.

ويعقد المنتدى تحت عنوان “شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية – قاطرة تنمية مصر”. حيث من المقرر أن يلقى وزير التنمية المحلية كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، كما يلقى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلمة فى الجلسة الافتتاحية.

ويعد المنتدى أكبر حدث اقتصادى يقام على أرض المحافظة، ويهدف إلى تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد ، بما يساهم فى تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة بها.

ويحضر المنتدى مجموعة من الوزراء، ونواب ومساعدى الوزراء، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، ورؤساء اللجان النوعية فى مجلسى النواب والشيوخ، وأكثر من مئة من كبار المستثمرين فى مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.

وتتضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات: الأولى بعنوان : أهمية الصناعة وتوطينها فى شرق بورسعيد. والجلسة الثانية بعنوان: المراكز اللوجيستية وقيمتها الاقتصادية فى شرق بورسعيد. والجلسة الثالثة بعنوان: التطوير والبنية العمرانية فى شرق بورسعيد.