مال وأعمال

شركة كابسي تدعو لمراجعة ضريبة الدخل للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

محمد مصطفى _ دعا محمد سيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي، الحكومة، إلى مراجعة مسألة الإعفاء الضريبي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددا على أنها منطقة واعدة ولكنها تحتاج لتشجيع الصناع والعمال للقدوم إليها.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك
city2021 728×90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة كابسي تدعو لمراجعة ضريبة الدخل للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا