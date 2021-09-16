شركة كابسي تدعو لمراجعة ضريبة الدخل للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محمد مصطفى _ دعا محمد سيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي، الحكومة، إلى مراجعة مسألة الإعفاء الضريبي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددا على أنها منطقة واعدة ولكنها تحتاج لتشجيع الصناع والعمال للقدوم إليها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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