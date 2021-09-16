صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو

– أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو من 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.