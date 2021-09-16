الرقابة المالية تقرر وقف شركتا أجواء القابضة وأماك للاستثمارات

رنا ممدوح _ أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 718 لسنة 2021 بوقف شركة مجموعة أجواء القابضة – مصر.

وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن رئيس الهيئة أصدر أيضا قرار رقم 719 لسنة 2021 بوقف شركة أماك للاستثمارات المالية.

وأضافت، أنه جاري استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.

وأشارت إلى أن كلا القرارين يأتوا في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الرقابة المالية وماتبين من قيام بعض الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق وأن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهة النيابة العامة.

وأكدت أن ذلك حرصا على علم الكافة بالقرارات الصادرة من الهيئة ومايتبع ذلك من إجراءات قانونية وفقا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص.