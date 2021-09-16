سوق الأسهم السعودية تنهي التعاملات باللون الأخضر والتداولات تقارب 10 مليارات ريال

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع طفيف، حيث تحول السوق للون الأخضر بدعم من تداولات المزاد، بعدما أغلق السوق قبل المزاد على تراجع بنحو 5 نقاط

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11422 نقطة مرتفعا بنحو 11 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 10.2 مليار ريال كأعلى سيولة في 9 أسابيع، وتأتي السيولة عبر تداول 223.1 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 299.9 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من صعود أسهم مصرف الراجحي 1 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم سابك للمغذيات الزراعية 4.3 في المائة وسط تداولات مكثفة على السهم.

قابل ذلك تراجع سهم سابك 1 في المائة وسط تداولات هي الأعلى في نحو عامين، كذلك تراجعت أسهم “إس تي سي” بنحو واحد في المائة، ايضا شهد السهم تداولات مكثفة هي الأعلى في عام وأربعة أشهر.

وأعلنت اليوم إس.تي.سي سلوشنز، عن تحديد السعر النهائي للاكتتاب العام والذي بلغ 151 ريالا للسهم، وسط تغطية كبيرة للمؤسسات تجاوزت 13000 في المائة.

وصعدت أسهم 81 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم نسيج المرتفع 5.6 في المائة.

كذلك ارتفع سهم “بي سي اي” اليوم بأكثر من 4.5 في المائة ليسجل السهم أعلى مستوى منذ عام 2014.

وتراجعت أسهم 105 شركات، تصدرها سهم الأبحاث والإعلام المتراجع بنحو 4.8 في المائة، تلاه أسهم المملكة 4.4 في المائة، فيما تراجعت أسهم بوبا العربية بنحو 3.7 في المائة لكل منهما.