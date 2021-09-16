مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 10996 نقطة .. وسهم CIB يفقد 2.12%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم بنسبة 1.37%، وأغلق عند مستوى 10996 نقطة.

وفقد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر 2.12%، وأغلق عند 44.3 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.6% و 0.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.937.761مليار جنيه على 195 شركة من خلال 47.573 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 87 شركة مقابل تراجع 66 بينما لم تتغير أسعار 42.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 145.266 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 146.198 مليون جنيه، مقابل 931.780 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 90.762 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 128.028 مليون جنيه، مقابل 37.265 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 54.503 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 65.816 مليون جنيه، مقابل 11.312 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المصرية للدواجن 6.02 7.22 19.93 مصر للفنادق 21.8 24 10.09 الإسماعيلية مصر للدواجن 12 13.17 9.75 الشمس للإسكان والتعمير 10.47 11.49 9.74 حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري 0.137 0.149 8.76

الأسهم الأكثر انخفاضا