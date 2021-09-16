انضمام هشام عز العرب ومروة العيوطي إلى مجلس إدارة جي بي أوتو

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو في جلسته المنعقدة اليوم، على انضمان هشام عز العرب ومروة العيوطي كأعضاء مستقلين بالمجلس. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر بقاء كافة الصلاحيات والاختصاصات السابق منحها إلى رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة ونادر رءوف غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أي تعديل.

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