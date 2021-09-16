مال وأعمال

انضمام هشام عز العرب ومروة العيوطي إلى مجلس إدارة جي بي أوتو

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو في جلسته المنعقدة اليوم، على انضمان هشام عز العرب ومروة العيوطي كأعضاء مستقلين بالمجلس.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر بقاء كافة الصلاحيات والاختصاصات السابق منحها إلى رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة ونادر رءوف غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أي تعديل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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