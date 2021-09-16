تعليم: إسماعيل بن علي استحوذ علي حصة 6.26% من الشركة مقابل 210.2 مليون جنيه

رنا ممدوح _ استحوذ إسماعيل بي على بن إسماعيل تركي على حصة بنسبة 6.26% من رأسمال شركة تعليم لخدمات الإدارة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تركي اشترى 45.732 مليون سهم من أسهم تعليم مقابل 210.189 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 4.59 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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