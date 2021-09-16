وكالات _ أظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية اليوم، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس. وأوضحت أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7% في أغسطس بعدما تراجعت في البيانات المعدلة ليوليو 1.8%. وقد تفاجأ الخبراء بهذا التعافي حيث كانوا يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.8% مقارنة بالتراجع الذي جرى الإعلان عنه في البداية ليوليو عند 1.1%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع 0.7 % خلال أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.