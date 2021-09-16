مال وأعمال

الإمارات تستثمر 14 مليار دولار في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة

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– قال صندوق الثروة السيادي لأبوظبي مبادلة اليوم الخميس، إن الإمارات تعتزم استثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

وذكرت مبادلة أن الاستثمار في صناعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا يمثل توسعا في شراكة الاستثمار السيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.

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جاء هذا الإعلان خلال زيارة الحاكم الفعلي للإمارات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للندن للقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب لمبادلة في بيان “سوف تساهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين”.

ووافقت مبادلة في مارس على استثمار 800 مليون إسترليني في علوم الحياة مع مكتب الاستثمار البريطاني الذي قال إنه يساهم بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافية.

وقالت مبادلة إنه تم ضخ أكثر من 1.1 مليار إسترليني منذ ذلك الحين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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