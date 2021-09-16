رئيس قناة السويس يدعو لاستغلال عبور البضائع فى المنطقة اللوجستية من خلال إعادة التصنيع

محمد مصطفى _ قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت عبور مليار و200 طن بضائع خلال العام الماضي، وأنه لم يتم استغلال هذه البضائع في المنطقة اللوجستية من خلال إعادة التصنيع، مشددا على ضرورة استغلال ذلك الأمر فى المستقبل.

وأشار ربيع خلال منتدى بورسعيد الاقتصادي الثالث، إلى أن بعض السفن العملاقة التي تمر عبر القناة تحمل نحو 24 ألف حاوية وتحتاج لميناء ضخم مثل ميناء شرق بورسعيد، وهي جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن في العالم.

مضيفا أن محافظة بورسعيد تعد ملتقى 3 قارات، حيث تحدها قناة السويس وهي أهم مجرى ملاحي في العالم، لافتا أن منطقة شرق بورسعيد تطورت بشكل كبير وأصبحت منطقة واعدة وجاهزة لاستقبال مختلف الصناعات.

وأضاف الفريق ربيع، أن موانئ بورسعيد أصبحت تعمل بأنظمة الجيل الرابع، وأصبح بها صناعات لم تكن موجودة في السابق، نتيجة للتجهيز الجيد الي شهدته المنطقة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الثقة في قناة السويس، بعد نجاح رجالها فى إنقاذ السفينة الجانحة إيفر جيفن، في وقت قياسي لم يتجاوز 6 أيام في حين أن أغلب الخبراء كانوا يقولون أن عملية الإنقاذ تحتاج أسابيع وشهور.

وشدد ربيع أن عملية الإنقاذ تمت بدون أي خسائر سواء في الأرواح أو جسم السفينة أو البضائع المحملة، وهو أمر غير مسبوق في العالم، مؤكدا أن هيئة القناة تساعد دائما في عمليات التكريك بمختلف الموانئ بصفة مستمرة.