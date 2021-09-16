البنك المركزي المصري: بطاقات الخصم ترتفع إلي 20.11 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021

إسلام فضل _ ارتفعت بطاقات الخصم في الجهاز المصرفي المصري بنهاية يونيو الماضي لتسجل 20.11 مليون بطاقة، مقابل 19.04 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا خلال نفس الفترة إلي 24.74 مليون بطاقة، مقابل 21.93 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020.

وسجلت عدد بطاقات الائتمان 4.162 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.862 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020، كما سجلت ماكينات الصراف الألي Atm نحو 16.962 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2021، مقابل 14.918 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2020.

وأشار التقرير إلي ارتفاع عدد نقاط البيع بنهاية يونيو الماضي إلي 173.401 ألف نقطة، مقابل 149.511 ألف نقطة بيع بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفع عدد العاملين في البنوك بنهاية يونيو الماضي إلي 128.04 ألف عامل، مقابل 126.044 ألف عامل بنهاية ديسمبر 2020.