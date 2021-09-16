البنك المركزي المصري: رؤوس أموال البنوك المصرية ترتفع إلى 185.36 مليار جنيه بنهاية يونيو

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إسلام فضل _ ارتفعت رؤوس أموال البنوك المصرية بنهاية يونيو الماضي بقيمة 7.44 مليار جنيه، لتسجل 185.36 مليار جنيه، مقابل 177.92 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الاحتياطات بلغت 362.183 مليار جنيه ، كما سجل رصيد المخصصات نحو 170.349 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
كما سجلت التزامات البنوك تجاه بعضها فى مصر نحو 304.598 مليار جنيه ، فيما سجلت إلتزاماتها تجاه البنوك بالخارج 100.469 مليار جنيه .
وأشار التقرير إلي تسجيل إجمالى الودائع نحو 5.731 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 243.973 مليار جنيه
وارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، إلى نحو 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 .
وسجلت أرصدة الأصول لدى البنوك فى مصر 1.066 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 307.5 مليار جنيه، كما سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.903 تريليون جنيه.
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