طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ترتفع إلى 332 ألفا

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وكالات _ كشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 20 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 332 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر.
وساهم إعصار أيدا في زيادة طلبات إعانة البطالة إذ ألحق ضررا بإنتاج الطاقة في الخليج الأمريكي وتسببت بانقطاع الكهرباء في لويزيانا.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة من مستوى قياسي مطلع أبريل 2020 بلغ 6.149 مليون. ويعتبر مستوى بين 200 و 250 ألفا متماشيا مع أوضاع سوق عمل متينة.
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