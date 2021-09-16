عاجل.. البنك المركزي المصري يبقي سعر الفائدة على الجنيه دون تغيير

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دوت الخليج – حافظ البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة، دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وكان المركزي المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2021، في شهور فبراير ومارس وأبريل ويونيو وأغسطس.
يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات السياسة النقدية في عام 2020، في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أجرى خفضا مفاجئا في الاجتماعين السابقين له، بواقع 50 نقطة أساس في كل منهم
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