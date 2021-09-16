أسعار النفط مستقرة مع انحسار تهديد عاصفة في الولايات المتحدة

سي إن بي سي _ استقرت أسعار النفط الخميس 16 سبتمبر، بعد أن بلغت أعلى مستوى في عدة أسابيع في وقت سابق من اليوم في الوقت الذي ينحسر فيه تهديد الإعصار نيكولاس لإنتاج الخام في ساحل الخليج الأمريكي.

وأنهى خام برنت الجلسة مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 75.67 دولار للبرميل.

وأمس الأربعاء، لامس برنت 76.13 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 30 يوليو.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة دون تغيير عند 72.61 دولار للبرميل بعد أن زاد لأعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس أمس الأربعاء.

وتمكنت شركات الطاقة في خليج المكسيك الأميركي من إعادة تشغيل خدمة خطوط الأنابيب والكهرباء سريعا بعد أن مر الإعصار نيكولاس عبر تكساس في أوائل الأسبوع الجاري، مما سمح لها بتركيز جهودها على إصلاح الأضرار الناجمة قبل أسابيع عن الإعصار أيدا.

وقفزت أسعار النفط أمس الأربعاء بدعم من بيانات كشفت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع بمقدار 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، في الوقت الذي ما زالت فيه منشآت النفط البحرية تتعافي من تأثير أيدا.

وارتفع برنت نحو 45% منذ بداية العام الجاري، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، علاوة على بعض التعافي في الطلب من الانهيار المرتبط بالجائحة في العام الماضي.

ويتلقى النفط أيضا الدعم من ارتفاع في أسعار الكهرباء الأوروبية، والتي زادت بسبب عوامل من بينها انخفاض مخزونات الغاز وانخفاض إمدادات الغاز من روسيا بأقل من المستوى الطبيعي.