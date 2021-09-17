مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع 0.9% خلال أغسطس

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– أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا تراجعت بشكل غير متوقع الشهر الماضي في أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء تسجيل البيانات، على الرغم من أن أحجام المبيعات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن المبيعات تقلصت بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في أغسطس مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بزيادة قدرها 0.5 بالمئة، لتتراجع للشهر الرابع على التوالي بعد تعديل بيانات الشهور السابقة بالخفض.
وذكر مكتب الإحصاء أن التراجع في أغسطس يعكس في جانب منه انخفاض مبيعات متاجر السلع الغذائية ماركت مع إقبال المزيد من الناس على تناول الطعام خارج المنزل بعد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.
ولا تزال أحجام المبيعات أعلى 4.6 بالمئة عن مستواها في فبراير 2020 قبل أن تتأثر لأول مرة بالجائحة.
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.8 بالمئة على أساس شهري في يوليو، وهو ما عزته المتاجر إلى سوء الأحوال الجوية وتفضيل بعض المتسوقين متابعة مباريات إنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 التي جرت هذا الشهر، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني.
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