- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شينخوا _ أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في بر الصين الرئيسي الصيني، بنسبة 22.3 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 113.87 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021.
وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات سجل 599.33 مليار يوان خلال فترة يناير-أغسطس الماضيين، بزيادة 25.8 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 35.2 في المئة.
كما واصلت الاستثمارات المعنية من دول مبادرة الحزام والطريق توسعها بنسبة 37.6 في المئة، وارتفعت نسبة الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 36.8 في المئة، على الترتيب.
ونقلت شينخوا عن شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة، القول إن شركات الاستثمار الأجنبية “لعبت دوراً مميزاً وهاماً في نمط التنمية الجديد الصيني، حيث جلبت من خلال استثمارها في الصين، التكنولوجيا المتقدمة، والخبرات الإدارية، وشبكة تسويق عالمية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين يرتفع إلى 113.8 مليار دولار خلال 8 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.