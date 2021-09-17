اتفاقية تعاون بين الأهلي كابيتال وايكاروس الكويتية باستثمارات تتخطي 2 مليار جنيه

وقعت شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، اتفاقية شراكة وإدارة استثمارات مع شركة ايكاروس للصناعات النفطية الكويتية المتخصصة في مجال الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتابعة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

وبموجب الاتفاق، تقوم الشركتان باستثمار 150 مليون دولار في قطاع البتروكيماويات عن طريق إنشاء شركة مشتركة بينهما، على أن تقوم الأهلي كابيتال بدور مدير الاستثمار المباشر لهذه الاستثمارات المشتركة.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال، أن الاتفاقية تستهدف التوسع في نطاق أعمال الشركة في مصر، مؤكدا على حرص الأهلي كابيتال على دعم المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، والتي من بينها قطاع البتروكيماويات.

وأشار إلى الدور الحيوي لشركة الأهلي كابيتال القابضة والتي يبلغ رأسمالها 5 مليارات جنيه في دفع عجلة الاستثمارات في مصر، حيث تجاوزت استثمارات الشركة 30 مليار جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والخدمات الطبية والخدمات المالية غير المصرفية، كما ساهمت في إنشاء العديد من الشركات الجديدة.

ومن جانبه أكد رياض الإدريس – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ايكاروس للصناعات النفطية حرص مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على تدعيم انتمائها القومي وتقديريها الكبير لمصر شعبا ورئيسا وحكومة، مؤكدا اعتزام المجموعة على الاستثمار بقوة في مصر والمشاركة في دفع عجلة التنمية بها، وهو ما يأتي في إطار تفعيل التعاون العربي وزيادة الاستثمارات العربية البينية، وتكريسا للعلاقات المصرية الكويتية المتميزة.

أضاف أن الشركة تخطط للدخول كمستثمر استراتيجي في السوق المصرية في العديد من المجالات وعلي رأسها البتروكيماويات والنفط والغاز.

ومن الجدير بالذكر إن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية تعتبر مستثمر استراتيجي طويل الأجل يعمل علي نقل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لما لها من خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاما كواحدة من كبرى الشركات الصناعية القابضة من حيث إجمالي الأصول وحقوق المساهمين في سوق الكويت للأوراق المالية وفي منطقة الخليج العربي.

وتتنوع استثمارات المجموعة لتشمل الأنشطة التشغيلية مثل, البتروكيماويات , الخدمات المالية , المرافق, العقارات , ومواد البناء وخدمات النفط والغاز والهندسة المتخصصة، بالإضافة الي تملكها حصص في عدة شركات بالعديد من دول العالم.

ومن جانبه أشاد كريم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة بالتعاون المثمر بين كافة فرق العمل وصولا لتنفيذ الاتفاقية بنجاح.

وأشار إلى سعي شركة الأهلي كابيتال لتطبيق استراتيجيتها التي تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية والمشاركة فيها بفاعلية وتوفير المزيد من فرص الاستثمار المتاحة لتنمية الاستثمارات المباشرة الوافدة للسوق المصرية وخلق فرص عمل جديدة و تعظيم احتياطي الدولة من العملة الأجنبية من أجل دعم الناتج المحلي وتعظيم العائد على الاقتصاد ودعم الناتج المحلي ودفع حركة التنمية بما يخدم خطط الدولة الاستثمارية.

ولعب مكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني للأهلي كابيتال، ومكتب التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني لجانب شركة إيكاروس للصناعات النفطية في الاتفاق.