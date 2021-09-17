أسعار النفط تستقر فوق 75 دولارا مع عودة بطيئة للإمدادات الأمريكية

– انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها استقرت فوق 75 دولارا للبرميل وظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد عن ثلاثة بالمئة بفضل التعافي البطيء في الإنتاج الأمريكي بعد إعصارين في خليج المكسيك.

وبحلول الساعة 0838 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا ما يعادل 0.36 في المئة إلى 75.40 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 21 سنتا.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 72.22 دولار بعد أن استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا “نزلت أسعار النفط قليلا مع استمرار عودة الإنتاج الأمريكي ببطء…وبينما لا تزال بعض الدول تكافح لاحتواء سلالة دلتا (المتحورة من فيروس كورونا)”.

وأضاف “تشهد أسعار النفط أسبوعا جيدا آخر على الرغم من الضعف عموما في السلع الأولية الذي نجم عن قوة الدولار”.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة مما جعل واردات النفط الخام المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.

وكان 28 في المئة من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفا حتى يوم الخميس، بعد أسبوعين ونصف من الإعصار إيدا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أواخر أغسطس.