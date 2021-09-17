الدولار قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع بدعم تعافي مبيعات التجزئة الأمريكية

– استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الرهان على قوة الاقتصاد الأمريكي واحتمالات التخلي عن برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، انتعش اليورو مسجلا 1.1783 دولار لكنه يظل قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق على الرغم من توقعات بانخفاضها 0.8 بالمئة.

وساعدت البيانات في كبح الآراء الحذرة إزاء الاقتصاد الأمريكي بعد قراءة ضعيفة للتضخم وبيانات نمو الوظائف في وقت سابق هذا الشهر، وأحيت توقعات بتقليص مبكر لمشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الأصول.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.799 بانخفاض طفيف خلال الجلسة ولكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغه أمس الخميس عند 92.965.

وعوض الفرنك السويسري خسائره بعدما بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار عند 0.9280 فرنك.

وصعد الدولار إلى 109.84 ين بعد ارتفاع بنسبة 0.34 بالمئة يوم الخميس مبتعدا عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع والذي سجله يوم الأربعاء عند 109.11.