مال وأعمال

الطاقة الدولية تحذر من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الغاز خلال الأسابيع المقبلة

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بلومبرج _ حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال الشهر المقبل، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين في أوروبا قبل حلول فصل الشتاء.

وصرح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج: “ربما نظل نرى ارتفاع أسعار الغاز بشكل محدود خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

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أضاف أن، أهم عامل هنا على المدى القصير سيكون الظروف التي ستسود خلال فصل الشتاء.

وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة وأسيا في ظل خروج الاقتصاديات من جائحة كورونا وتعافي الاستهلاك.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري مع اتجاه الدول لتعويض احتياطياتها المستنفدة، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء في أنحاء القارة.

وقال بيرول: “في حالة وجود شتاء /قاسي/ ربما تواصل أسعار الغاز ارتفاعها في أوروبا وأسيا، ويرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى الطلب القوي للغاية نتيجة التعافي الاقتصادي”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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