مانشستر يونايتد يتكبد خسائر بقيمة 92.2 مليون جنيه إسترليني بسبب الجائحة

– أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أنه تكبد خسائر مالية كبيرة في نهاية موسم تأثرت نتائجه كثيرا بتفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد ما تسبب في غياب الجماهير عن الملاعب وتراجع الإيرادات التجارية.

وقال يونايتد إن خسائره المالية في نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغت 92.2 مليون جنيه إسترليني (127.2 مليون دولار) مقارنة بخسائره في العام السابق والتي كانت 23.2 مليون جنيه إسترليني.