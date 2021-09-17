زيتا فارما تستهدف 200 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2021

إسلام فضل _ قال فارس سلامة، مدير تطوير الأعمال بشركة زيتا فارما، إن الشركة تخطط لطرح 10 أدوية جديدة خلال العام المقبل، مشيرًا إلي أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن زيتا فارما أطلقت برنامج دعم مرضى السكر من النوع الثاني في مصر، والذي يضم تقديم أجهزة تحليل السكر في الدم والشرائط الخاصة به مجانا، اختبارات فحص السكر التراكمي بالمجان، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمرضى من خلال صفحة “سكرك حياتك”.

وأضاف سلامة فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة أن زيتا فارما قررت تخفيض سعر مستحضر “ايمباكوزا 25 مجم” رسميا للجمهور بنسبة تقترب من 40% وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وذلك لتسهيل استفادة أكبر عدد ممكن من مرضي السكر من النوع الثاني في مصر من المزايا العلاجية لهذا العقار.

وتعد زيتا فارما شركة مساهمة مصرية، بدأت عملها بالسوق المصري عام 2016 بطرح أدوية فيروس سي وشاركت بقوة في المبادرة القومية لـ 100 مليون صحة ووصلت محفظتها من الأدوية في مصر لنحو 100 دواء تغطي معظم المجالات العلاجية.

وتابع أن إطلاق برنامج دعم مرضى السكر يشمل تمويل برنامج موبايل ( أبلكيشن) مجاني تماما لهواتف الأندرويد والأيفون باسم (صحتك حياتك) والذي يوفر نظاما سهلا لتسجيل قراءات السكر للمرضى وكذلك توفير نصائح توعوية للمرضى وقياس مؤشر كتلة الجسم، فضلا عن قاعدة بيانات بأطباء السكر والغدد الصماء في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال إن الاستراتيجية العامة للشركة تهدف إلى تحسين جودة حياة المريض وكذلك رفع كفاءة الخدمة الطبية من خلال دعم برامج التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء مثل تفعيل برامج تدريبية بهدف نقل الخبرات من كبار أساتذة السكر والغدد الصماء، وعقد لقاءات علمية دورية، ودعم الأطباء في المؤتمرات الدولية.

وأشار حسن إلى أن الشركة تقوم بتوفير عدة بدائل من الأدوية لذات المرض ليتمكن الطبيب من الانتقاء من البدائل المتاحة حسب حالة كل مريض.