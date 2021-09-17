إيرادات قناة السويس ترتفع 20% في أغسطس إلى 563 مليون دولار

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، إن إيرادات مصر من القناة في أغسطس بلغت نحو 563 مليون دولار بارتفاع 20%، مقارنة بـ 468 مليون دولار قبل عام.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، صرح في يوليو الماضي، بأن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من عام 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وأشار أن حركة الملاحة شهدت خلال الفترة من يناير إلى يونيو عبور 9763 سفينة مقابل عبور 9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، بفارق بلغ 217 سفينة وبنسبة زيادة قدرها 2.3%.

وأضاف في بيان للهيئة، أن الحمولات الصافية العابرة للقناة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة، شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار، مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% أي بفارق 124.3 مليون دولار.