معدل التضخم في منطقة اليورو يقفز لذروة 10 أعوام مع صعود أسعار الطاقة

– أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام في أغسطس، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت ثلاثة بالمئة في أغسطس على أساس سنوي بعد ارتفاعها 2.2 بالمئة في يوليو، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 أغسطس. وهذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.

وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة اليورو 0.4 بالمئة وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات.

كما زاد التضخم الأساسي أيضا في أغسطس. ويستثني هذا المؤشر أسعار الغذاء والوقود المتقلبة وقفز إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 0.9 بالمئة في يوليو في تأكيد لتقديرات سابقة ليوروستات.