مال وأعمال

معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع خلال سبتمبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أوائل سبتمبر بعد انخفاضها في الشهر السابق إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عشر سنوات، لكن نظرة المستهلكين لا تزال قاتمة حيال التوقعات وسط موجة تضخم عنيفة.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع إلى 71 في النصف الأول من سبتمبر من 70.3 في أغسطس ، والذي كان الأدنى منذ ديسمبر 2011.

city2021 728×90

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا قراءة عند 72.

وشهدت التقييمات للأوضاع الحالية مزيدا من التراجع إلى 77.1 من 78.5 في أغسطس ، في حين ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بالمسح إلى 67.1 من 65.1، والذي كان أدنى مستوى منذ 2013.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع خلال سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا