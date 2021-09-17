معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع خلال سبتمبر

_ أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أوائل سبتمبر بعد انخفاضها في الشهر السابق إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عشر سنوات، لكن نظرة المستهلكين لا تزال قاتمة حيال التوقعات وسط موجة تضخم عنيفة.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع إلى 71 في النصف الأول من سبتمبر من 70.3 في أغسطس ، والذي كان الأدنى منذ ديسمبر 2011.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا قراءة عند 72.

وشهدت التقييمات للأوضاع الحالية مزيدا من التراجع إلى 77.1 من 78.5 في أغسطس ، في حين ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بالمسح إلى 67.1 من 65.1، والذي كان أدنى مستوى منذ 2013.