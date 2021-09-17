أكت فاينانشال تطالب بدراسة قيمة عادلة من مستشار مالي مستقل لسهم سوديك

علمت بوابة دوت الخليج أن شركة أكت فاينانشال للاستشارات خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن عدم صدور تقرير من مستشار مالي مستقل يحدد القيمة عادلة لسهم شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية – سوديك، قبل تنفيذ عرض الشراء الاجباري، مستشهدة بإفصاح أرسلته سوديك للبورصة منتصف أبريل الماضي اعلنت فيه عن هذه الخطوة.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي الموافقة على إيداع مشروع عرض شراء إجباري مقدم من تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال وشركة جاما فورج لشراء حتى 90٪؜ من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك- بسعر نقدي 20 جنيه للسهم وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة .

وقالت مصادر مطلعة، إن الخطاب الموجه من شركة أكت- المساهم الأكبر بشركة سوديك عبر تحالف يضم كل من شركتي حسن علام وكونكريت بلس بحصة 17.55% – طالب بالافصاح عن نتائج دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل الذي اعلنت الشركة عن تعينه في ابريل الماضي لأهمية هذا الأمر للمساهمين في سبيل اتخاذ قرار صائب تجاه عرض الاستحواذ.

وتضمن افصاح شركة سوديك المشار إليه أربعة بنود تم الاتفاق عليها باجتماع مجلس إدارة الشركة في 14 ابريل، أولها تعيين المجموعة المالية هيرميس واحدى بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين للشركة، وتناول البندين التاليين أتعاب المستشاريين الماليين والموافقة على قيام التحالف الاستثماري بالفحص النافي للجهالة، بينما نص البند الرابع على الموافقة على تعيين مستشار مالي مستقل بخصوص الصفقة.

وأضافت المصادر أن الخطاب شدد على أهمية دور المستشار المالي المستقل لتوضيح القيمة العادلة خاصة أن أسعار الاسهم خلال الستة أشهر الاخيرة لا تعكس المعيار المناسب في ظل عدم تعافي سوق الأسهم من تداعيات وباء كورونا وبلوغ المستويات العادلة.

كما أشار الخطاب إلى أن القيمة السوقية لشركة سوديك أقل من أغلب القيم العادلة التي تعلنها أقسام البحوث التابعة لبنوك الاستثمار، ما يضاعف من اهمية الاعلان للمساهمين عن تقييم المستشار المالي المستقل حتى تم اتخاذ قرار استثماري صائب تجاه عرض الاستحواذ واتساقا مع افصاح الشركة .

وذكرت المصادر أن الخطاب جاء مرفقا به تقرير حديث صادر عن أحد بنوك الاستثمار الكبرى حدد سعر سهم شركة سوديك عند 30 جنيها قبل إضافة علاوة الاستحواذ التي تضاف إلى القيمة العادلة في حالات السيطرة على حصة حاكمة.