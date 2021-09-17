بريطانيا تسجل 32651 إصابة جديدة بفيروس كورونا و178 وفاة

_ أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 32651 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و178 وفاة أخرى خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس. يأتي ذلك مقارنة مع 26911 إصابة و158 وفاة في اليوم السابق، بالرغم من أن تلك الأرقام لم تشمل إحصاءات اسكتلندا بسبب مشكلة فنية.

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