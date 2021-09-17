- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي _ تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة 17 سبتمبر، لتسجل ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي، إذ تأثر قطاع الموارد الأساسية من نزول سهم أنجلو أمريكان، لكن الأنباء عن دراسة بريطانيا تخفيف قيود السفر عززت أسهم شركات الطيران ومجموعات الفنادق.
فقد هوى سهم أنجلو أمريكان 8.1% بعد أن خفض مورجان ستانلي وUBS التوصية للسهم.
وتضرر مؤشر التعدين الأوروبي أيضا من المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين، إذ تزل 8% تقريبا خلال الأسبوع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% اليوم.
وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن الذي تشكل أسهم التعدين ثقلا عليه 0.9%، فيما هبطت الأسهم الألمانية 1%.
وتعرضت معظم المؤشرات الإقليمية لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتشديد اللوائح التنظيمية للشركات الصينية.
في غضون ذلك، وبعد أن أغلق على ارتفاع 3.4% أمس الخميس في أحد أفضل الأداءات اليومية هذا العام، تقدم مؤشر السفر والترفيه الأوروبي 1.2%.
وأغلق المؤشر على زيادة 2.7% خلال الأسبوع، متصدرا مكاسب القطاعات الأوروبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي وشركات التعدين أكبر الخاسرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.