الأسهم الأوروبية تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي وشركات التعدين أكبر الخاسرين

سي إن بي سي _ تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة 17 سبتمبر، لتسجل ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي، إذ تأثر قطاع الموارد الأساسية من نزول سهم أنجلو أمريكان، لكن الأنباء عن دراسة بريطانيا تخفيف قيود السفر عززت أسهم شركات الطيران ومجموعات الفنادق.

فقد هوى سهم أنجلو أمريكان 8.1% بعد أن خفض مورجان ستانلي وUBS التوصية للسهم.

وتضرر مؤشر التعدين الأوروبي أيضا من المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين، إذ تزل 8% تقريبا خلال الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% اليوم.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن الذي تشكل أسهم التعدين ثقلا عليه 0.9%، فيما هبطت الأسهم الألمانية 1%.

وتعرضت معظم المؤشرات الإقليمية لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتشديد اللوائح التنظيمية للشركات الصينية.

في غضون ذلك، وبعد أن أغلق على ارتفاع 3.4% أمس الخميس في أحد أفضل الأداءات اليومية هذا العام، تقدم مؤشر السفر والترفيه الأوروبي 1.2%.

وأغلق المؤشر على زيادة 2.7% خلال الأسبوع، متصدرا مكاسب القطاعات الأوروبية.