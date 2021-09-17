الولايات المتحدة تخطط لشراء مئات الملايين من جرعات لقاح فايزر للتبرع بها للعالم

_ ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) يوم الجمعة نقلا عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لشراء مئات الملايين من الجرعات الإضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايز للتبرع بها للعالم.

وذكر المصدران شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما أن عملية الشراء سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل لتتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية إطلاق حملة دولية للتطعيم كسبيل للقضاء على الفيروس، وتخطط الولايات المتحدة لعقد قمة افتراضية تتعلق بالجائحة على هامش الجمعية العامة.

وبحسب مسودة وثيقة أمريكية اطلعت عليها ، تطالب الولايات المتحدة زعماء العالم بتبني أهدافها لإنهاء جائحة كوفيد-19، بما في ذلك العمل على ضمان حصول 70 في المئة من سكان العالم على اللقاح بحلول عام 2022.

وذكرت الصحيفة أن تفاصيل الاتفاق ليست نهائية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من البيت الأبيض أو فايزر.