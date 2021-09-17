مجلس صندوق النقد يراجع تقريرا أخلاقيا بشأن تصرفات جورجيفا بالبنك الدولي

وكالات _ قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الجمعة 17 سبتمبر إن المجلس التنفيذي للصندوق يراجع تقريرا مستقلا جرى إعداده للبنك الدولي بشأن تصرفات لرئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا إبان فترة عملها السابق ضمن كبار مسؤولي البنك.

وقالت جورجيفا إنها تحتلف “بشكل جوهري مع نتائج وتفسيرات” التقرير الذي يزعم أنها ومسؤولين آخرين بالبنك الدولي ضغطوا على موظفين لرفع ترتيب الصين في أحد التقارير الرئيسية.

وقدمت إيجازا للمجلس بشأن القضية في وقت مبكر من أمس الخميس.

وقال رايس لرويترز “مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يراجع المسألة حاليا”، مضيفا “في إطار الإجراءات المعتاد اتباعها في مثل هذه الأمور، سترفع لجنة الأخلاقيات تقاريرها إلى المجلس”.

وأشارت نتائج التحقيق المستقل، التي نشرت أمس، إلى أن قيادات بالبنك الدولي، بمن فيهم الرئيس التنفيذي آنذاك جورجيفا، مارسوا “ضغوطا غير مناسبة” على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير “ممارسة الأعمال 2018” الصادر عن البنك.

ولم يكن لدى رايس تعليق فوري على موعد رفع لجنة الأخلاقيات في الصندوق تقاريرها إلى المجلس التنفيذي.