أبوظبي تلغي متطلبات فحص كورونا للدخول إليها من داخل الإمارات

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سي إن بي سي _ اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، إلغاء متطلبات فحوص كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوص في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.
وقالت اللجنة إنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام.
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