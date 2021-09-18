الكويت تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين

وكالات _ أصدرت الكويت قرارا بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، متضمنا كافة الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم و من يمثلهم قانوناً.

وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي ، في تصريح صحفي اليوم السبت ، إن دولة الكويت قد أولت اهتماما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن إصدار الوحدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين جاء بناءً على التزامها بقانون تنظيم التأمين، والذي يصب في مصلحة دولة الكويت في إنجاز التزاماتها الدولية مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار العتيبي إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم وتتمركز في تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل الأموال، و تمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي. بدوره ، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان إن القرار تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات، وممارسة الأعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاخطار عن العمليات المشبوهة، وكذلك الجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.

وأكد السنان أن التطبيق السليم لما ورد من متطلبات في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية في قطاع التأمين الكويتي، ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي ككل.