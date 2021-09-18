أردوغان: الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار

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روسيا اليوم _ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار.
وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة الـ28 لمجلس المصدرين الأتراك، وحفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى بالصادرات، أن “تركيا وصلت عتبة مهمة ببلوغها نسبة 1 بالمئة في الصادرات العالمية”.
وتابع: “سجلنا العام الحالي أعلى أرقام للصادرات في تاريخ الجمهورية على الصعيد الشهري ونصف السنوي والسنوي”.
وأردف الرئيس التركي : “تجاوزت صادراتنا على صعيد 12 شهرا حاجز الـ200 مليار دولار لأول مرة، وحطمت رقما قياسيا بتسجيلها 211 مليار دولار لغاية 17 سبتمبر”.
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