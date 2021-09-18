أول كبسولة فضاء بطاقم مدني تابعة لشركة سبيس إكس تستعد للهبوط

وكالات – من المنتظر أن تهبط بعثة (إنسبيريشن 4) الفضائية، أولى رحلات الفضاء التي ترسلها شركة سبيس إكس بطاقم مدني مؤلف من أربعة أفراد، في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا اليوم السبت منهية بذلك رحلة طيران استمرت ثلاثة أيام هي الأولى إلى مدار الأرض بطاقم جميعه من المدنيين.

وقالت سبيس إكس، وهي شركة خاصة للصواريخ تمولها تسلا المملوكة لإيلون ماسك، إن من المقرر أن تهبط الكبسولة التي تحمل اسم دراجون في البحر في حوالي السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة من غروب الشمس.

وجهزت سبيس-إكس مركبة الفضاء وأطلقتها من فلوريدا وتحكمت في طيرانها من مقرها في ضواحي لوس انغليس.

وأقلعت الرحلة يوم الأربعاء من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال على متن الصاروخ فالكون 9، وهو واحد من صاروخين سبيس-إكس قابلين لإعادة الاستخدام.

وفي غضون ثلاث ساعات وصلت الكبسولة إلى ارتفاع مداري يزيد قليل على 585 كيلومترا، أي أعلى من ارتفاع محطة الفضاء الدولي التلسكوب الفضائي هابل وأبعد من أي نقطة بلغها الإنسان منذ نهاية برنامج أبولو لاستكشاف القمر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في 1972.