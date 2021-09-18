رئيس المكسيك يقترح تكتلا من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مماثلا للاتحاد الأوروبي

وكالات – قال رئيس المكسيك، أندريس أوبرادور، اليوم السبت، إن على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تتطلع لتأسيس تكتل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي، في محاولة لانتزاع النفوذ الدبلوماسي من منظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن.

وفي الجلسة الافتتاحية لقمة يستضيفها أوبرادور أمام ما يقرب من 20 رئيسا ورئيس وزراء يحضرون اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أن الكتلة يمكن أن تعزز بشكل أفضل اقتصادات دول المنطقة التي تعاني من عدم المساواة، فضلا عن مواجهة الأزمات الصحية وغيرها.

وأضاف: “في مثل هذه الأوقات، يمكن لتكتل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أن يصبح الأداة الرئيسية لتوطيد العلاقات بين دولة”.

وقال أوبرادور: “يجب أن نبني في القارة الأمريكية شيئا مشابها لما كان عليه التكتل الاقتصادي الذي كان بداية للاتحاد الأوروبي الحالي”، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة.

ولم يحضر أي ممثل عن الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو.

واجتمع القادة بدعوة من الرئيس المكسيكي بهدف محدد يتمثل في إضعاف منظمة الدول الأمريكية التي تستبعد كوبا.

وفي كلمته، دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى اتفاق عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة، بينما تحدث الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل عن إنهاء الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده.