إيطاليا تسجل 51 وفاة جديدة و4578 إصابة بفيروس كورونا

وكالات – ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 51 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقابل 66 في اليوم السابق، في حين سجلت الإصابات اليومية بالفيروس ارتفاعا طفيفا إلى 4578 من 4552.

وسجلت إيطاليا 130284 وفاة مرتبطة بالمرض منذ تفشيه في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

كما رصدت البلاد 4.63 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.