غدا.. وزيرا المالية وقطاع الأعمال يفتتحان مؤتمر الصعيد أرض الفرص

دوت الخليج – ينعقد غدا الأحد مؤتمر “الصعيد أرض الفرص.. ومستقبل التنمية في مصر”، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام والعديد من المسؤولين والقيادات والمستثمرين و بحضور محافظي الصعيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات منظمات الأعمال.

يفتتح المؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ويدير الجلسة الافتتاحية الإعلامى أيسر الحامدي، رئيس مؤسسة عالم المال.

وتناقش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الصعيد أرض الفرص” كيف تساهم توجهات الدولة في جذب الاستثمارات للصعيد لتحقيق التنمية المستدامة.

ويستعرض المؤتمر فى جلسته الأولى: دور مجتمع الأعمال فى تشجيع الاستثمار في الصعيد، وأبرز التحديات التي تواجهه في هذا الصدد.

ويتحدث في تلك الجلسة: الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، والمهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور محمد هلال، ممثل جمعية رجال الأعمال – رئيس الاتحاد المصري للطاقة المستدامة، ويدير الجلسة: الدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم، الخبير الاقتصادي.

كما يخصص المؤتمر جلسة خاصة عن المسيرة الاستثمارية لشركة البريد للاستثمار في صعيد مصر، حيث تستعرض أميرة عبد الرحمن، مدير إدارة المخاطر بالشركة، الآليات التي مكنت الشركة من أن تكون “واحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر في الصعيد”.

ويبحث المؤتمر سبل توطين صناعات جديدة في الصعيد، وحقيقة توافر مقومات الإنتاج والنمو الصناعي في الصعيد، بجلسته الثانية تحت عنوان “كيف يمكن توطين الصناعة في صعيد مصر الافاق و التحديات”.

ويشارك في تلك الجلسة: النائب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، واللواء مهندس محمدالزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد هلال، ممثل جمعية رجال الأعمال – رئيس الاتحاد المصري للطاقة المستدامة، والدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، ويدير الجلسة الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي.

وتستعرض الجلسة الثالثة بالمؤتمر دور التشريعات الجديدة في دعم التنمية و الاستثمار في الصعيد بجلسة بعنوان الدور التشريعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

ويشارك في الجلسة الثالثة: النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات – الهيئة العامة للاستثمار، وتدير الجلسة الدكتورة حنان وجدي خالد الخبيرة الاقتصادية.

ويستعرض اللواء أركان حرب محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة الوادي الجديد، في جلسة خاصة بعنوان “الوادي الجديد فرص كبيرة ومستقبل واعد”.

ويلقى المؤتمر فى جلسته الرابعة، تحت عنوان “الاستثمارات في القطاع الزراعي بالصعيد.. مشروع 1.5 مليون فدان وآفاق التنمية” الضوء على دور الدولة فى زيادة الاستثمارات الزراعية في صعيد مصر، وآليات مشروع 1.5 مليون فدان، ودوره في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، كما تلقي الجلسة الضوء على مستقبل التنمية في القطاع الزراعي والتوسعات القادمة بالصعيد.

ويتحدث في الجلسة الرابعة: ممثل عن شركة الريف المصري، والمهندس النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس أحمد سيد، رئيس مجموعة نهر الخير للاستثمار والتنمية، والمهندس حسام عبد القادر، رئيس شركة جوجرين لزراعة الجوجوبا، والمهندس سامي عايد، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامي عايد للأعلاف والدواجن، ويديرها الكاتب الصحفي، محمد النجار المتخصص في الشأن الاقتصادي.

وتناقش الجلسة الخامسة بمؤتمر الاستثمار في صعيد مصر تحت عنوان “الصعيد أرض الفرص”، دور المسئولية المجتمعية للمؤسسات في تنمية الصعيد، وتوجه ودور الشركات والمؤسسات في دعم القرى الأكثر فقرا ودور تنمية البيئة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتنمية ومحاور المسئولية المجتمعية في قرى الصعيد، وذلك في جلسة بعنوان دور المسئولية المجتمعية للمؤسسات في تنمية الصعيد.

ويشارك في الجلسة الخامسة بالمؤتمر: ممثل عن البنك الأهلي المصري، وهاني أمان، العضو المنتدب شركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وهناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس، ورئيس المسئولية الاجتماعية للشركات، والدكتورة غادة النشار، المدير التنفيذي صندوق التعليم حياة، والمهندس ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة عمر سعاده للتنمية، وتدير الجلسة رانيا يعقوب، الخبيرة الاقتصادية.

ويختتم المؤتمر جلساته بمناقشة دور التمويل في دعم الاستثمار الصناعي والزراعي وإنتاج الطاقة في الصعيد، وهل يمثل فرصة النمو للقطاع المصرفي، فضلا عن دور البنوك في تحقيق خطط الدولة لتنمية الصعيد وإمكانية استخدام آليات تمويل جديدة لتمويل التنمية في الصعيد، فى جلسة بعنوان “دور التمويل كعصب للتنمية المستدامة في محافظات الصعيد”.

ويشارك في الجلسة الختامية: ممثل عن البنك الأهلى المصري، وعلى حمزة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ورنا عدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة أكيومن القابضة، وعدلي توما، الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي إفريقيا التابعة لأوراسكوم القابضة، ويدير الجلسة إيهاب سعيد خبير أسواق المال.