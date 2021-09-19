جي أي جي للتأمين تضع خطة لشراء الأصول والاستثمار المباشر في عدة قطاعات

إسلام جابر _ وضعت شركة جي أي جي للتأمين gig خطة استثمارية بدأت في تنفيذها خلال الفترة الماضية، تتضمن شراء بعض الأصول والاستثمار المباشر في القطاعات ذات العائد السريع، بما يحقق الموازنة بين الربحية وسرعة العائد، بحسب علاء الزهيري العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

أضاف الزهيري في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تركز على الاستثمار المباشر في القطاعات التي تضمن سيولة نقدية سريعة، وخلال الفترة الماضية اتجهت إلى شراء بعض الأصول والاستثمار في بعض القطاعات التي تحقق عوائد خلال فترة طويلة، على أن يكون العائد كبيرًا، مشيرًا إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من التحدات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة خلال الفترة الحالية لا تتضمن الاستحواذ على أي من الشركات العاملة في السوق، لكنها تعمل بصورة مكثفة على ملف الرقمنة في العديد من الأنشطة سواء ما يخص الإدارة أو العملاء، وهو ما ساهم في الوصول إلى الأرقام المتحققة العام الماضي، وخاصة في محور الأقساط.

وأشار إلى أن عملية التحول الرقمي تعتبر بمثابة استثمار بالنسبة لشركة جي أي جي للتأمين وإن كان العائد منها بشكل غير مباشر، بحيث يتم توجيه جزء من الاستثمار في البنية التحتية لعمليات التحول الرقمي، ما يساعد في تحقيق نتائج إيجابية أفضل للشركة.