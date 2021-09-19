المهندس للتأمين تنشئ إدارتين للأزمات والمخاطر وتخطط لطرح منتجات جديدة

إسلام فضل _ كشف خالد عبد الصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين عن إنشاء الشركة خلال الفترة الماضية إدارتين جديدتين، إحداهما للأزمات والأخرى للمخاطر، لمواجهة التبعات الناجمة عن ظهور جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في مواجهة تلك التبعات بالتزامن مع اعتماد الشركة على الآليات الرقمية وتوجهها نحو دخول عدة أنشطة وطرح منتجات جديدة.

أضاف في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن المنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة التوسع في طرحها، تشمل النشاط الطبي مع دخول سوق تأمين البترول والطيران، والتركيز على نشاطي التأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، موضحًا أن المشروعات العملاقة التي تعمل عليها الدولة سيكون لها دور كبير في زيادة أقساط التأمين الهندسي.

وأشار إلى أن خطط التحول الرقمي التي اعتمدت عليها الشركة تضمنت الإصدار الإلكتروني للوثائق، واستخدام أحدث التقنيات في التواصل مع العملاء، وعقد الاجتماعات واللقاءات الافتراضية، واستخدام الدفع الإلكتروني، وتفعيل التوقيع الإلكتروني وكذلك التسويق الإلكتروني.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لافتتاح فروع جديدة حتى تصل خدماتها لجميع العملاء فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لتطوير الفروع الموجودة بالفعل تكنولوجيًّا وعلى مستوى البنية التحتية لها.