سي ان بي سي: بنك مصر يرتب للحصول على قرض مشترك بنحو مليار دولار

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قالت مصادر مصرفية لسي ان بي سي عربية، إن بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث الأصول، بصدد الحصول على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار مع إقبال قياسي من قبل البنوك على تقديم التمويل.
وأضافت المصارد أن القرض سيُستخدم لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في ديسمبر من العام 2018 بنحو 550 مليون دولار.
وتابعت المصادر أن الخطة الأولية لدى البنك كانت تكمن في الحصول على حجم التمويل نفسه الذي سيتعين عليه سداده، لكن البنك قام لاحقا برفع حجم القرض إلى 700 مليون دولار وسط تهافت من البنوك على تقديم القرض المشترك.
وذكرت المصادر الخاصة لـ CNBC عربية، أنه من بين البنوك العاملة على الصفقة: البنك الأهلي الكويتي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وStandard Chartered كمرتبين للقرض المزمع الحصول عليه.
يذكر أن نائب بنك مصر عاكف المغربي، قد ذكر في لقاء مع CNBC عربية، أن البنك سيقوم بإطلاق عدد من الصناديق بنهاية العام الجاري في قطاعات العقارات والصحة والـ FinTech.
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