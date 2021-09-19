مساعد رئيس الهيئة: تطوير القواعد الرقابية لتعزيز التحول الرقمي في التأمين

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية إنها تستعد لصدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قانون التأمين الموحد، واللذين يهدفان إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة (SupTech and RegTech)، والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها.

وأشار رمضان إلى أن توظيف التكنولوجيا المالية داخل نشاط التأمين حظي باهتمام الهيئة، والتي تقوم بتنفيذ مشروعين متكاملين في الوقت نفسه، أولاً إصدار ورقة عمل من خلال إحدى الجهات الاستشارية الدولية عن التحديات والفرص من تطبيقات التأمين على أجهزة المحمول Mobile Insurance Applications وكيفية إدارة العلاقة والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تفعيلها ومتطلبات الرقابة عليها.

أما المشروع الثاني والذي أطلق عليه Regulation for Innovation، فيشمل الاطلاع على تجارب الأسواق الدولية بشأن قواعد تنظيم ورقابة استخدام التكنولوجيا في مجالات وأنشطة التأمين لتحديد الفرص والتحديات وبناء نظام رقابي مرن يساهم في تعزيز التحول الرقمي واستخدام تحليل البيانات الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين.